У НАТО весною вирішать, чи залишати свої війська у Східній Європі

11 лютого 2022 , 14:06

Джерело:

"РИА Новости"

У НАТО замислилися над тим, аби залишити свої війська у Східній Європі на тривалий термін. Рішення щодо цього схвалять весною 2022 року.

Деталі від Столтенберга

Таку ініціативу обговорюватимуть на зустрічі міністр оборони країн-членів НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Посилення східного флангу НАТО передбачає розміщення бойових груп у Румунії та інших країнах регіону Чорного моря. 

Я очікую, що міністри погодяться розпочати планування, визначення масштабів, характеру, деталей того, як розміщувати бойові групи та які саме підрозділи. Остаточне рішення може бути схвалене навесні,
– розповів Столтенберг.

Він додав, що Альянс зараз розглядає можливість розміщення бойових груп у Чорному морі в Румунії. 

Зауважимо, Столтенберг не вперше каже про довготривалу присутність НАТО у Східній Європі. Тобто навіть якщо Володимир Путін відведе свої війська від кордону України, бійці Альянсу залишаться.

Що відомо про посилення східного флангу НАТО

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Автор: Софія Мінджоса