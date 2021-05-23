НАТО вимагає міжнародного розслідування посадки літака Ryanair в Білорусі

НАТО пильнує за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair та затримання засновника NEXTA Романа Протасевича. Альянс вимагатиме міжнародного розслідування.
Це серйозний та небезпечний інцидент, написав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Білорусь повинна повернути усіх пасажирів.
Важливо Дівчину Протасевича теж затримали: вона не прилетіла до Вільнюса
Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це вимагає міжнародного розслідування,
– написав Столтенберг.
Посадка літака у Мінську: що відомо
- Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.
- Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.
- На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- До речі, активіст помітив, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін. Він припускає, що це були співробітники білоруських спецслужб.
- Західні держави різко розкритикували затримання Протасевича. Звільнити засновника NEXTA закликають ЄС і НАТО. Україна теж засудила дії офіційного Мінська, назвавши їх атакою на свободу слова.