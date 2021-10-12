У НАТО закликали підтримати вступ України та ухвалили резолюцію, де Росія постає "імперією зла"
Джерело:фейсбук Єгора Чернєва
НАТО закликала країни-члени підтримати зусилля України для вступу в Альянс. Також у відомстві схвалили жорстку антиросійську резолюцію.
У цьому документі "Росія постає в якості справжньої імперії зла". Про це повідомив постійний представник української делегації в ПА Єгор Чернєв.
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ПА НАТО закликала підтримати вступ України в Альянс
ПА НАТО закликала уряди та парламенти країн Альянсу підтримати зусилля України щодо прискорення її вступу до НАТО та ухвалила жорстку антиросійську резолюцію. Усі важливі правки української делегації були враховані,
– розповів Чернєв.
Він пояснив, що вважає резолюцію настільки жорсткою, "що якщо перекласти її з дипломатичної мови на людську, то Росія постає в ній у якості справжньої імперії зла". Зокрема у резолюції:
- "Росія визнана безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці";
- "її звинувачують у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідів, дезінформації, політичних вбивствах, втручанні у вибори та внутрішні справи інших країн, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях";
- "використанні корупції як інструменту у міжнародній політиці та інших злочинах".
Саме для стримування Росії у Парламентській асамблеї закликали ввести проти країни "додаткові санкції та використати всі можливі дипломатичні та економічні важелі".
Також Єгор Чернєв запевнив, що "жодного "бізнесу по-старому" з Росією бути не може". Переговори можливі тільки тоді, коли Росія змінить свою політику та почне дотримуватися норм міжнародного права.
Цей документ враховуватиметься у штаб-квартирі Альянсу та в урядах країн при ухваленні рішень.
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