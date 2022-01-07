У НАТО закликали Казахстан утриматися від насилля під час протестів і продовжити діалог

У Казахстані п'ятий день не вщухають масштабні акції протесту. На їхньому тлі в НАТО закликали всі сторони утриматися від насилля та вдатися до діалогу.

Про це у соціальних мережах повідомив спеціальний представник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу по країнах Південного Кавказу та Центральної Азії Хав'єр Коломіна.

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НАТО розділяє серйозне занепокоєння ситуацією в Казахстані, включаючи повідомлення про жертви. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість, утримуватися від насильства та продовжувати діалог,

– зазначив він.

За словами Хав'єра Коломіни, всі органи казахстанської влади повинні поважати міжнародні зобов'язання стосовно прав людини, включаючи право громадян на мирні акції протесту.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

Що відбувається у Казахстані: дивіться відео



Текст публікації Хав'єра Коломіни:

НАТО розділяє серйозне занепокоєння ситуацією в Казахстані, включаючи повідомлення про жертви. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість, утримуватися від насильства та продовжувати діалог