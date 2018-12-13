Нацагентство АРМА звинуватили в рейдерстві і корупції та вимагають відставки його голови Янчука

Національне агентство з управління активами отриманими корупційним шляхом АРМА мало стати одним з локомотивів по боротьбі з корупцією в Україні.

Однак, замість цього, всього за пару років свого існування встигло загрузнути в цілий ряд не тільки корупційних, а й рейдерських скандалів. Незважаючи на цілий ряд опублікованих журналістських розслідувань, серед яких можна відзначити публікації "Української Правди", "Радіо Свободи", видання "ВЕСТИ" та інші. Ні посадові особи АРМА, ні діяльність цієї структури до цих пір не стали об'єктом розслідувань правоохоронних або антикорупційних органів. Про це йдеться на сайті "АІС".

На відсутність істотних результатів роботи АРМА і численні скандали закривають очі і міжнародні партнери в особі Єврокомісії, ряду країн Євросоюзу, Transparency International, регулярно влаштовуючи спільні "святкові форуми та банкети" в преміальних готелях, наприклад таких, як "Прем'єр Палац", за рахунок грошей українських платників податків.

На утримання цієї структури держбюджет вже потрапив на сотні мільйонів гривень, а фінансові результати, що дозволяють зробити висновки про ефективність роботи АРМА, засекречені.

Згідно численних публікацій ЗМІ від дій АРМА вже постраждали сотні українських бізнесменів, компаній і ЗМІ, серед яких: медіа-холдинг "Вести", Бізнес-Центр "Гуллівер", дві ТЕЦ у Львівській області, Салтівський Хлібозавод, Одеський аеропорт, автомобільний холдинг "АІС" і багато інших.

В рамках чергового "святкового банкету", організованого АРМА, в середу, 12 грудня, співробітники "АІС" провели чергову акцію протесту проти дій АРМА.

Згідно з офіційною заявою компанії, в результаті незаконних дій, грубого порушення процедур і правил, можливих корупційних дій АРМА, сотні співробітників автоцентрів "АІС" кілька місяців залишаються без роботи. Зокрема, протестуючі заявляють, що:

– при передачі заарештованих об'єктів "АІС" управителю АРМА допустила конфлікт інтересів, так як управитель і сторона боргового конфлікту підконтрольні одній і тій ж людині – власнику Групи DCH Олександру Ярославському;

– вибір управителя (яким стало ТОВ "РК "Воздвиженка") проведено з грубим порушенням законодавства і процедур, не були проведені відкриті торги, не оцінювалася матеріально-технічна база і штат управителя. Так, десятки вузькоспеціалізованих об'єктів площею 100 тис. кв. м по всій Україні передано в управління компанії без досвіду роботи в автобізнесі, яка раніше продавала квартири, має у штаті 3 співробітників і статутний фонд в розмірі одна тисяча гривень;

– оцінка активів не була проведена належним чином, в результаті чого його власники ризикують втратити частину з них, а управитель може приховати частину доходів від їх експлуатації;

– було допущено умисне ігнорування рішення судів при передачі об'єктів управителям, що по суті є рейдерством;

– завдано матеріальних збитків держбюджету, власникам майна, підприємцям-орендарям і працівникам в результаті багатомісячного блокування роботи об'єктів.

В рамках акції учасники протесту провели "сміттєву люстрацію" глави АРМА Антона Янчука і вимагають його зняття з посади.