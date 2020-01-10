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      Нацбанк може знизити облікову ставку до 8%, – Смолій назвав терміни

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      Смолій розповів, що у 2020 році облікова ставка може знизитися до 8% / bank.gov.ua

      Нацбанк прогнозує зниження рівня облікової ставки в Україні до 8% вже у 2020 році за умови збереження сприятливої макроекономічної ситуації. Раніше такий крок очікували не раніше 2021 року.

      Голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв’ю проєкту "KRYM — критичне мислення" відзначив, що наразі є усі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку швидшими темпами.

      Цікаво: У Нацбанку обіцяють, що у 2020 році гривня й надалі зміцнюватиметься

      У 2020 році, якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%. До такого рівня ми її раніше планували знизити у 2021 році. Але зараз бачимо передумови до більш швидкого пом’якшення монетарної політики. Тому бізнес може очікувати ставки за кредитами на рівні 10-12% річних у гривні,
      – сказав Смолій.

      Пришвидшити зниження облікової ставки має низька інфляція, яка за підсумками 2019 року скоротилася до 6-річного мінімуму у 4,1%.

       

      Яка облікова ставка зараз? Наразі облікова ставка в Україні складає 13,5%. Наступне засідання монетарного комітету НБУ, на якому мають ухвалити рішення щодо облікової ставки, заплановне на кінець січня 2020 року.

      Що таке облікова ставка НБУ?Один з основних індикаторів економіки. Завдяки йому Національний банк України встановлює для усіх банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошей.

      Зміна облікової ставки впливатиме на те, що:
      – Проценти для депозитів українців повинні збільшитися.
      – Проценти за кредитами для українців повинні зменшитися.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Гроші НБУ Яків Смолій
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