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      Нацбанк змінив дизайн 50 і 200 гривень: фото

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      Нові банкнота номіналом у 50 та 200 гривень / bank.gov.ua

      Національний банк 25 ​​грудня вводить в обіг нову банкноту номіналом у 50 гривень, а 25 лютого – номіналом у 200 гривень.

      Нові купюри успадкували дизайн нового покоління гривні номіналом у 20, 100, 500 і 1000 гривень. Про це повідомила пресслужба НБУ.

      До теми: Монети вартістю 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня: фото

      Основні зображення нинішніх банкнот 50 і 200 гривень (Михайло Грушевський і Леся Українка) збережуться. Нові банкноти також матимуть аналогічні розміри і подібну колірну гамму.


      Оновлений дизайн купюри номіналом у 50 гривень / bank.gov.ua


      Оновлений дизайн купюри номіналом у 200 гривень / bank.gov.ua

      Що змінилось у нових банкнотах: 

      – обидві оновлені банкноти мають посилений захист;

      – покращена рельєфність елементів друку;

      – змінені і вдосконалені ультрафіолетова і інфрачервоний захист;

      – серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків і розташований вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти.

      Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000 гривень, використані інноваційні захисні елементи. Це оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення латаття і змінює колір при зміні кута нахилу банкноти. Інший елемент – захисна стрічка, що містить зображення номіналу і графічного знака гривні. Якщо міняти кут нахилу банкноти, змінюється напрямок руху її фонового зображення.

      Банкноти номнілом у 50 гривень із дизайном 2004 року і банкноти 200 гривень і з дизайном 2007 року залишаються платіжним засобом, їх не потрібно міняти на нові.

      Національний банк України сьогодні також ввів в обіг монети номіналом у 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький.

      Відзначимо, що з квітня 2018 року НБУ ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні, а у жовтні 2019 року вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

      Дивіться також: Нацбанк ввів банкноту номіналом 1000 гривень – фото

      Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети?

      У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.

      Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НБУ
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