Нацбанк змінив дизайн 50 і 200 гривень: фото
Національний банк 25 грудня вводить в обіг нову банкноту номіналом у 50 гривень, а 25 лютого – номіналом у 200 гривень.
Нові купюри успадкували дизайн нового покоління гривні номіналом у 20, 100, 500 і 1000 гривень. Про це повідомила пресслужба НБУ.
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Основні зображення нинішніх банкнот 50 і 200 гривень (Михайло Грушевський і Леся Українка) збережуться. Нові банкноти також матимуть аналогічні розміри і подібну колірну гамму.
Оновлений дизайн купюри номіналом у 50 гривень / bank.gov.ua
Оновлений дизайн купюри номіналом у 200 гривень / bank.gov.ua
Що змінилось у нових банкнотах:
– обидві оновлені банкноти мають посилений захист;
– покращена рельєфність елементів друку;
– змінені і вдосконалені ультрафіолетова і інфрачервоний захист;
– серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків і розташований вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти.
Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000 гривень, використані інноваційні захисні елементи. Це оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення латаття і змінює колір при зміні кута нахилу банкноти. Інший елемент – захисна стрічка, що містить зображення номіналу і графічного знака гривні. Якщо міняти кут нахилу банкноти, змінюється напрямок руху її фонового зображення.
Банкноти номнілом у 50 гривень із дизайном 2004 року і банкноти 200 гривень і з дизайном 2007 року залишаються платіжним засобом, їх не потрібно міняти на нові.
Національний банк України сьогодні також ввів в обіг монети номіналом у 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький.
Відзначимо, що з квітня 2018 року НБУ ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні, а у жовтні 2019 року вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.
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Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети?
У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.
Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.