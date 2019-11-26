Нацбанк змінив дизайн 50 і 200 гривень: фото

Національний банк 25 ​​грудня вводить в обіг нову банкноту номіналом у 50 гривень, а 25 лютого – номіналом у 200 гривень.

Нові купюри успадкували дизайн нового покоління гривні номіналом у 20, 100, 500 і 1000 гривень. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Основні зображення нинішніх банкнот 50 і 200 гривень (Михайло Грушевський і Леся Українка) збережуться. Нові банкноти також матимуть аналогічні розміри і подібну колірну гамму.



Оновлений дизайн купюри номіналом у 50 гривень / bank.gov.ua



Оновлений дизайн купюри номіналом у 200 гривень / bank.gov.ua

Що змінилось у нових банкнотах:

– обидві оновлені банкноти мають посилений захист;

– покращена рельєфність елементів друку;

– змінені і вдосконалені ультрафіолетова і інфрачервоний захист;

– серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків і розташований вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000 гривень, використані інноваційні захисні елементи. Це оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення латаття і змінює колір при зміні кута нахилу банкноти. Інший елемент – захисна стрічка, що містить зображення номіналу і графічного знака гривні. Якщо міняти кут нахилу банкноти, змінюється напрямок руху її фонового зображення.

Банкноти номнілом у 50 гривень із дизайном 2004 року і банкноти 200 гривень і з дизайном 2007 року залишаються платіжним засобом, їх не потрібно міняти на нові.

Національний банк України сьогодні також ввів в обіг монети номіналом у 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький.