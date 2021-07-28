До Дня Незалежності: Нацгвардія почала тренування на французьких гелікоптерах – фото
28 липня 2021 , 11:01Читать новость на русском
Джерело:МВС
Екіпажі Національної гвардії почали проводити тренувальні польоти. Вони повинні пілотувати авіаційну техніку під час прольоту над Хрещатиком в Києві 24 серпня.
Тренуються екіпажі на вертольотах Airbus EC 225 LP. Вони, власне, й братимуть участь в параді до Дня Незалежності.
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Скільки Нацгвардія має французьких вертольотів
Нацгвардія наразі має у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Пілоти пройшли теорію та практику за кордоном.
Зауважимо, авіація Міністерства внутрішніх справ отримала вже п'ятий у 2021 році вертоліт за контрактом з французькою компанією Airbus. Його теж передали Нацгвардії.Зверніть увагу! Україна уклала з французькою компанією контракт на поставку 55 вертольотів. До кінця 2021 року загалом ми отримаємо 28 гелікоптерів.
Тренування на гелікоптерах / Фото МВС:
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