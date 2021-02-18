Нацгвардійці залишатимуться у Вашингтоні: в чому причина

Поліція Капітолія звернулась до Нацгвардії з проханням продовжити термін перебування військових у Вашингтоні. У столиці США існує загроза нових заворушень.

Занепокоєння у силовиків викликали обговорення серед прихильників теорії змови QAnon. Прибічники руху Q вважають, що 4 березня може відбутись "інавгурація" 45-го президента Дональда Трампа.

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Заклики зібратись біля Капітолія на "інавгурацію" колишнього глави держави поширюються у соціальних мережах.

Нацгвардійці залишаться у Вашингтоні

Близько 5 тисяч нацгвардійців залишатимуться у Вашингтоні. Військові забезпечуватимуть охорону порядку в американській столиці до 12 березня.

Варто зазначити, що ще у січні 2021 року ЗМІ повідомляли, що національна гвардія США, чиї сили розвернули у Вашингтоні після штурму Капітолія, пробуде у столиці до кінця березня.

Що таке рух QAnon? Зародився цей рух в інтернеті. У жовтні 2017 року на форумі, що називається 4chan, анонімний користувач під ніком Q запустив свою першу теорію змови.



За основу при цьому він узяв міф про те, що в одній із піцерій у штаті Вашингтон діє угруповання педофілів, пов'язаних із Гілларі Клінтон ("Піцагейт"). Цей міф зародився ще під час передвиборчої кампанії у США 2016 року.



Прихильники руху Q вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Дональда Трампа рятівником світу. Зародився цей рух в інтернеті. У жовтні 2017 року на форумі, що називається 4chan, анонімний користувач під ніком Q запустив свою першу теорію змови.За основу при цьому він узяв міф про те, що в одній із піцерій у штаті Вашингтон діє угруповання педофілів, пов'язаних із Гілларі Клінтон ("Піцагейт"). Цей міф зародився ще під час передвиборчої кампанії у США 2016 року.Прихильники руху Q вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Дональда Трампа рятівником світу.

Заворушення у Вашингтоні: коротко

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де засідав Конгрес.

Вони хотіли перешкодити оголошенню офіційних результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу