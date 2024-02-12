"Солнцепьок" більше не пече: нацгвардійці знищили техніки на десятки мільйонів доларів
Джерело:Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про роботу НГУ на фронті. За його словами, бійці працюють злагоджено і показують результат.
Що активніші бойові дії – то більше полонених. Це справедливо щодо Авдіївського напрямку, де місто штурмують і зеки, і добре навчена регулярна армія.
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Як воюють нацгвардійці
Злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів – завжди дає результат. Наші воїни Національної гвардії це підтверджують та щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту,
– написав Клименко.
Очільник МВС підкреслив, що кількість знищеної техніки обчислюється десятками мільйонів доларів.
Скільки техніки знищили бійці Нацгвардії за тиждень:
- 8 танків;
- 5 бронетранспортерів;
- 10 бойових броньованих машин;
- 31 ворожу автівку;
- 5 складів боєкомплекту;
- 51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.
А ще Нацгвардія уразила вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок" – росіяни вважають її своєю найстрашнішою зброєю.
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"Також мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили 5 БпЛА Shahed: над Одесою та Харковом. Це збережені життя українців, це вцілілі будинки та вулиці наших міст. Наші герої будуть й надалі захищати землю та небо України. Допоки останній окупант не покине нашу країну", – підсумував Ігор Клименко.Важливо! Про успіхи Сил оборони на лівому березі Дніпра читайте тут.