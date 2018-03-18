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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Націоналісти пікетують посольство Росії в Києві та консульство в Харкові: фото

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Вибори президента РФ: пікет під консульством Росії в Харкові
Вибори президента РФ: пікет під консульством Росії в Харкові

В неділю, 18 березня, в день виборів президента Росії, будівлю посольства Росії в Києві посилено охороняють правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, перекривши дорогу металевими і дерев'яними огорожами.

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Станом на 8:30 біля огорожі, виставленої правоохоронцями на Повітрофлотському проспекті біля посольства Росії, зібралося близько сотні активістів націоналістичних рухів. Вони тримають у руках прапори "Свободи", "Національного корпусу", "Правого сектора" та організації С14. На місці присутні близько 30 осіб із символікою національних дружин.

Присутні поки що не вживають жодних активних заходів. У кварталі присутня велика кількість правоохоронців. Також на місці є спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

З автомобіля з колонками звучить патріотична музика. Пікетуваьники виставили фотографії, на яких зображені дії Росії в Грузії і Україні.

Водночас перед генеральним консульств Росії в Харкові також проводять пікет активісти "Свободи", "Правого сектора", "Національного корпусу" та інших націоналістичних організацій.

Так, перед входом у генконсульство розміщені щити з плакатами "Росія = війна", "Вибори на крові" та інші. За словами учасників акції, вони мають намір не допустити проведення голосування у виборах президента Росії на території консульства.

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Будівлі консульства оточені працівниками Нацгвардії і поліції. Рух транспорту на прилеглих вулицях перекрито. Як повідомили в поліції, працівники Генконсульства Росії вже перебувають у будівлі.

Станом на 8:15 охочих прийти і проголосувати на виборах президента Росії в генконсульстві РФ не було.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити 4 виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

Теги: Новини України Вибори в Росії 2018 Новини Києва Новини Харкова Пікет протести Поліція ВО "Свобода" Правий сектор
Джерело: 24 Канал
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