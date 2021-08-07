Представники "Нацкорпусу" називають рішення суду політичним переслідуванням та вбачають, що за цим стоїть влада.

Важливо Суд обрав запобіжний захід усім затриманим СБУ членам "Нацкорпусу"

Саме тому лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав всіх виходити на підтримку затриманих активістів.

Це наші люди. Не "Національного корпусу", не ветеранського середовища, а саме наші, тобто українці, ті, які за неї були готові помирати, і за яких і ми, якщо треба, будемо готові помирати,

– сказав Білецький.

Надалі "Нацкорпус" обіцяє розширювати протестні акції та зробити їх ще більш масовими.

Активісти мітингували під судом

Представники "Національного корпусу" зранку 6 серпня влаштували мітинг на підтримку затриманих. Попри те, що розгляд обрання запобіжного заходу розтягнулося аж до 3 години ночі, люди розійшлися лише після оголошення останнього вироку.

Як минув мітинг під Шевченківським райсудом / Фото "Нацкорпусу"

Запобіжні заходи активістам: що відомо

Шевченківський районний суд обрав усім 7 представникам "Нацкорпусу" запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наступні 60 днів у СІЗО пробудуть:

Іван Нікіфоров,

Сергій Козлюк,

Сергій Величко,

Олег Скрипка,

Кирил Крикунов,

Дмитро Колесніков,

Артем Субочев.

Підозрюваним інкримінують статті про створення злочинної організації, вимагання та протидію законній господарській діяльності.

Як діяли зловмисники

Як встановили СБУ, представники "Нацкорпусу" разом з правоохоронцями та кримінальними авторитетами Харківщини займалися рекетом бізнесменів у сфері ритуальних послуг. Вони "обклали даниною" місцевих підприємців погрожували насильством і фізичною розправою, якщо ті відмовлялися платити.

Варте уваги Ти що безсмертний, – СБУ оприлюднила розмови з залякуваннями харківських бізнесменів

Ліквідувати потужне злочинне угруповання співробітникам СБУ вдалося 5 серпня. Участь у ньому брали 50 осіб.