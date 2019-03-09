20:57
9 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Нацкорпус спробував прорватись на сцену до Порошенка у Черкасах, все закінчилось сутичками

      111
      Нацкорпу" намагався прорватись до Порошенка у Черкасах
      Нацкорпу" намагався прорватись до Порошенка у Черкасах / Screenshot

      Представники Нацкорпусу вийшли на акцію у Черкасах, яку "приурочили" до візиту президента Петра Порошенка на раду регіонального розвитку у Черкаській області. Проте прорватись до гаранта так і не вдалось.

      Спочатку "Національний Корпус" приїшов до палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени, та на заваді стали правоохоронці. 

      Читайте також: Порошенко знав про все, що відбувалося в "Укроборонпромі", – Сироїд

      Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок чого постраждали 15 поліцейських. П’ятьом з них медичну допомогу надали на місці, десятеро звернулися до лікарень. 


      У сутичках з націоналістами постраждали 15 поліцейських


      Про постраждалих серед представників Нацкорпусу не повідомляли

      "Президент від нас не втече. Ми змусимо його піти на діалог з народом. Ми поїхали за ним до Черкас, щоб таки спитати Порошенка, коли посадять мародерів військового бюджету країни", – прокоментували у Нацкорпусі. 

      "На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій (прориватись на сцену під час виступу президента – 24 канал) близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави", – розповіли у поліції. 

      Зрештою, представників Нацкорпусу вдалось відтіснити. 

      Сутички під час візиту Порошенка до Черкас: відео

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти представників Нацкорпусу за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

      Очільник МВС Арсен Аваков назвав дії Нацкорпусу неприпустимими.

      Але цим все не закінчилось. Коли до Порошенка дістатись не вийшло, Нацкорпус пішов до до будівлі Черкаської ОДА "вимагати пояснень від губернатора".

      Президент не захотів розмовляти з народом і ницо втік із міста. Тому Національний Корпус прийшов до губернатора Черкас Олександра Вельбівця вимагати пояснень,
      – зазначили націоналісти. 

      Що Нацкорпус хотів від Порошенка? Чесного розслідування у гучній корупційній справі "Укроборнпрому". Зокрема, кинути за ґрати Гладковських, які є фігурантами справи. 

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

      Акція у Черкасах відбувалась на фоні більш масштабних протестів у Києві. 9 березня члени Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на Майдан Незалежності у Києві. За мету ставили – привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі". Загалом на акцію прийшло близько двох тисяч людей.

      "Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявив один із пікетувальників.

      Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських

       

       

      Після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Учасники акції вигукували: "Мародерам – смерть!" та "Мародерів – за грати!" У них із собою були балончики з фарбою та фаєри.

      blog_ava
      Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
      сьогодні
      17907
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини Черкас Петро Порошенко Сутички Поліція
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      сьогодні , 20:01 Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      Наталія Лебідь 847
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      сьогодні , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 744
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      сьогодні , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 887
      Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      сьогодні , 14:00 Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      Єгор Соболєв 1412
      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      сьогодні , 12:00 Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      Злой Одессит 2132
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук