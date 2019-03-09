Нацкорпус спробував прорватись на сцену до Порошенка у Черкасах, все закінчилось сутичками

Представники Нацкорпусу вийшли на акцію у Черкасах, яку "приурочили" до візиту президента Петра Порошенка на раду регіонального розвитку у Черкаській області. Проте прорватись до гаранта так і не вдалось.

Спочатку "Національний Корпус" приїшов до палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени, та на заваді стали правоохоронці.

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Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок чого постраждали 15 поліцейських. П’ятьом з них медичну допомогу надали на місці, десятеро звернулися до лікарень.



У сутичках з націоналістами постраждали 15 поліцейських



Про постраждалих серед представників Нацкорпусу не повідомляли

"Президент від нас не втече. Ми змусимо його піти на діалог з народом. Ми поїхали за ним до Черкас, щоб таки спитати Порошенка, коли посадять мародерів військового бюджету країни", – прокоментували у Нацкорпусі.

"На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій (прориватись на сцену під час виступу президента – 24 канал) близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави", – розповіли у поліції.

Зрештою, представників Нацкорпусу вдалось відтіснити.

Сутички під час візиту Порошенка до Черкас: відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти представників Нацкорпусу за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Очільник МВС Арсен Аваков назвав дії Нацкорпусу неприпустимими.

Але цим все не закінчилось. Коли до Порошенка дістатись не вийшло, Нацкорпус пішов до до будівлі Черкаської ОДА "вимагати пояснень від губернатора".

Президент не захотів розмовляти з народом і ницо втік із міста. Тому Національний Корпус прийшов до губернатора Черкас Олександра Вельбівця вимагати пояснень,

– зазначили націоналісти.

Що Нацкорпус хотів від Порошенка? Чесного розслідування у гучній корупційній справі "Укроборнпрому". Зокрема, кинути за ґрати Гладковських, які є фігурантами справи.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

Акція у Черкасах відбувалась на фоні більш масштабних протестів у Києві. 9 березня члени Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на Майдан Незалежності у Києві. За мету ставили – привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі". Загалом на акцію прийшло близько двох тисяч людей.

"Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявив один із пікетувальників.

Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських

Після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Учасники акції вигукували: "Мародерам – смерть!" та "Мародерів – за грати!" У них із собою були балончики з фарбою та фаєри.