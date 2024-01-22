Ошукали десятки іноземців: Нацполіція спільно з чеськими колегами затримала "фішингових" шахраїв

Національна поліція України спільно із чеськими колегами затримала учасників злочинної організації, які ошукували людей. Зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів на території Києва.

Зловмисники ошукали десятки іноземців. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нацполіція і чеські правоохоронці затримали учасників злочинної організації

За даними правоохоронців зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон. В гривневому еквіваленті сума становить близько 3 мільйонів.

Ще у вересні 2023 року правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання. Відомо, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торговельних інтернет-майданчиках. Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товари чи послуг.

Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала учасників злочинної організації / Фото Нацполіція

Коли ж введені в оману люди вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до фігурантів. Так, вони використовували конфіденційну інформацію і виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

Правоохоронці провели обшуки

У поліції повідомили, що правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності. Йдеться про комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Поліцейські затримали трьох організаторів та п'ятьох виконавців.

Завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці, поліцейські встановили ще одного організатора "схеми" та вісьмох його спільників.

Так, 17 січня за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення проведено 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області. Вилучено комп’ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також робочі записи,

– йдеться в повідомленні Нацполіції.

Відомо, що поліцейські затримали організатора та 8 виконавців. У поліції зазначили, що зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.

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Так, дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема за статтями:

Шахрайство;

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

За даними нацполіції, наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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