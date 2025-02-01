Путіну натякнули, що в Білому домі є людина, яка може його вбити, – політолог

Перший твіт Дональда Трампа був посланням зовсім не Владіміру Путіну, а російським елітам. У ньому новий лідер США намагався донесли їм, що "Прибирайте цього психа й тоді будемо розмовляти".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. На його думку, Москва незрозуміла натяку, тому Путін поки що залишається при владі.

Важливо Трамп анонсував розмову з Путіним і пообіцяв "щось визначне"

Після цього зʼявився Такер Карлсон, який почав говорити, що Джозеф Байден разом з Ентоні Блінкеном готували замах на російського диктатора.

Я думаю, що й Байден, й Блінкен поперхнулися у цей час, адже важко уявити, що вони б це могли зробити. Я вважаю, що це натяк не на них, а на те, що зараз в Білому домі є така людина, яка може влупити,

– наголосив Загородній.

Він додав, що у цієї людини навіть є гарні кейси. Наприклад, коли він знищив Касема Сулеймані. При чому відкрито – американською ракетою.

Що може зробити Трамп

За словами політолога, Трамп може збрикнути та десь злегка влупити. Американці, коли хочуть, то у них все швидко зʼявляється і працює.

"Росія може посипатися, враховуючи той стан, в якому вона перебуває. Якщо Путіна змістять, то це фактично означатиме початок війни на Кавказі, тому що наступним буде Кадиров. Я думаю, що він буде робити все, щоб не бути наступним", – розповів Тарас Загородній.