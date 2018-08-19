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Науковці відтворили карту, яка допомогла Христофору Колумбу стати відкривачем Америки

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Науковці відтворили старовинну карту
Науковці відтворили старовинну карту / Фото з вільних джерел

Американські вчені відтворили карту, яка стала натхненням для іспанського мореплавця Христофора Колумба. Саме завдяки їй чоловік здійснив знамениту подорож через Атлантику та став відкривачем Америки.

Як повідомляє Live Science, карту зуміли відновити науковці з Університету Рочестера, що в Нью-Йорку. Зробили це завдяки цифровим технологіям та тривалого дослідження. 

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Відомо, що автором старовинної карти був німецький дослідник Хенрікус Мартеллус. Мапа була створена у 1491 році та вважалась найбільш точним зображенням географічних об'єктів Землі. Зокрема, в документі вперше правильно були нанесені обриси Японії. З часом карта мала значні пошкодження та стерті надписи, відтак дослідники повністю відновили все зображення. 

Команда використовувала декілька різних довжин хвиль, щоб сфотографувати карту – від ультрафіолету до інфрачервоного. Все тому, що Мартеллус використовував різні пігменти для написання цього тексту,
– розповів науковець Чет ван Дузер. 

За словами дослідника, візуалізація підтверджує здогадку, що Христофор Колумб був ознайомлений зі змістом карти. Відтак знаменитий мореплавець користувався нею, щоб знайти найкоротший шлях до Індії, що закінчилось відкриттям Америки, якої, звісно, на мапі не було. 

"У біографії Фердинанд Колумб зазначив, що його батько знав, який курс приведе його до Японії. А робота Мартеллуса була єдиною картою Японії, яка показувала розташування країни. По суті, ця карта вплинула на ідеї Колумба про географію Азії та стимулювала його здійснити подорож", – додав Чет ван Дузер. 


Карта, яка надихнула Христофора Колумба на подорож Атлантикою

До слова, у 1507 році Мартін Вальдземюллер створив іншу мапу, на якій вже з'явились славнозвісні материки. Континенти дослідник назвав Америко через те, що вважав, що відкривачем був італієць Амеріго Веспуччі. Згодом науковець зрозумів свою помилку, але виправити її не зміг. 

Теги: LifeStyle Історія наука
Джерело: 24 Канал
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