Деякі країни встановлюють особливу дипломатію з режимом, що чинить звірства в Україні, – Науседа
Ґітанас Науседа заявив, що сьогодні, 26 жовтня, він закликатиме європейських лідерів продовжувати надавати підтримку Україні, попри наявність "гарячих точок" в інших регіонах. Про це він сказав напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі.
Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що ЄС не має права на втому від війни. Крім того, він засудив "загравання" деяких держав-членів ЄС із Росією, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.
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Литовській лідер пояснив важливість підтримки України
За його словами, такі дії посилають неправильний сигнал в першу чергу міжнародній спільноті, а також Україні, яка виборює незалежність.
Я бачу, що деякі країни починають встановлювати якусь особливу дипломатію з режимом, армія якого чинить звірства, вбиваючи людей на території України. (...) Якщо Україна програє, я виключаю таку можливість, але, якщо, уявімо собі, ми матимемо абсолютно новий статус-кво в нашому регіоні. Це буде крихка безпека всіх нас, не тільки східних прикордонних країн, але і всього Європейського Союзу,
– сказав Науседа.
Литовський президент закликав своїх європейських колег залишатися об’єднаними та не розколювати зовнішню політику ЄС щодо продовження допомоги Україні. Науседа підтримав виділення 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility, втім, зазначивши, що цієї суми буде недостатньо. Також він підтримує й запровадження нових санкцій проти Росії.
"12-й пакет санкцій, важливе питання. Ми повинні бути жорстокими та рішучими. Ми повинні охопити "Росатом", інформаційно-комунікаційні та інші види технологій. І ми повинні знайти компроміс у цьому питанні", – сказав він.
Інші заяви президента Литви
- Ґітанас Науседа не так давно прокоментував слова Володимира Зеленського, який попереджав, що Росія може відновити сили та напасти на країни Балтії, якщо дати їй перепочинок або якщо вона "зламає" Україну. Президент Литви погодився з думкою українського колеги.
- Водночас литовський лідер наголосив, що цього не станеться, бо наша держава виграє та "зламає хребет" країні-агресорці. Він назвав Україну форпостом свободи.
- Як повідомлялося раніше, Науседа висловив надію, що у 2024 році на саміті НАТО у Вашингтоні членству України в Альянсі дадуть "зелене світло". Він запевнив, що його країна та Польща докладуть максимум зусиль для цього.