Деякі країни встановлюють особливу дипломатію з режимом, що чинить звірства в Україні, – Науседа

Ґітанас Науседа заявив, що сьогодні, 26 жовтня, він закликатиме європейських лідерів продовжувати надавати підтримку Україні, попри наявність "гарячих точок" в інших регіонах. Про це він сказав напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі.

Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що ЄС не має права на втому від війни. Крім того, він засудив "загравання" деяких держав-членів ЄС із Росією, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

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Литовській лідер пояснив важливість підтримки України

За його словами, такі дії посилають неправильний сигнал в першу чергу міжнародній спільноті, а також Україні, яка виборює незалежність.

Я бачу, що деякі країни починають встановлювати якусь особливу дипломатію з режимом, армія якого чинить звірства, вбиваючи людей на території України. (...) Якщо Україна програє, я виключаю таку можливість, але, якщо, уявімо собі, ми матимемо абсолютно новий статус-кво в нашому регіоні. Це буде крихка безпека всіх нас, не тільки східних прикордонних країн, але і всього Європейського Союзу,

– сказав Науседа.

Литовський президент закликав своїх європейських колег залишатися об’єднаними та не розколювати зовнішню політику ЄС щодо продовження допомоги Україні. Науседа підтримав виділення 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility, втім, зазначивши, що цієї суми буде недостатньо. Також він підтримує й запровадження нових санкцій проти Росії.

"12-й пакет санкцій, важливе питання. Ми повинні бути жорстокими та рішучими. Ми повинні охопити "Росатом", інформаційно-комунікаційні та інші види технологій. І ми повинні знайти компроміс у цьому питанні", – сказав він.

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