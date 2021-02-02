Навальний під час суду попросився в МакДональдс: їжу привезли, але кур'єра не пустили

2 лютого 2021 , 16:12
Читать новость на русском

Опозиціонер Олексій Навальний зголоднів під час судового засідання та попросив, щоб хтось сходив в МакДональдс. Їжу дійсно замовили.

Джерело: 24 канал

Кур'єр з їжею прибув під будівлю суду. Однак силовики його не пустили.

До речі Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера

Користувачі соцмережі жартують: "Дайте Олексію поїсти".

Суд над Навальним: що відомо

Зверніть увагу! Навального взяли під варту одразу після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком". Після цього у Росії спалахнули масові протести. Наприклад, 31 січня затримали понад 5,7 тисячі людей. Детальніше – читайте тут.