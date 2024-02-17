Цілеспрямоване вбивство, – Яковенко про смерть Навального
У п'ятницю 16 лютого російські ЗМІ повідомили про смерть так званого опозиціонера Олексія Навального. Йому нібито стало погано після прогулянки, він знепритомнів і помер. За попередньої інормацією у нього відірвався тромб.
Очевидно, що у Росії зараз темні та складні часи. Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що у випадку Навального ми говоримо про те, що людину вбивали методично упродовж багатьох років.
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Навального виснажили та заморили
Ми не знаємо, як саме було виконане це вбивство – це міг бути один удар гострим предметом, або це стало результатом повільного вбивства, коли людину 27 разів відправляли в штрафний ізолятор.
Я маю уявлення про те, що таке ШІЗО. Наприклад, там заборонено утримувати більше, ніж 15 днів, бо умови існування не придатні для життя. Навального тримали так: 15 днів він відсидів, на виході йому могли сказати, що він не так привітався і відправили назад в ізолятор,
– сказав Яковенко.
Отже, цілком можливо, що "опозиціонера" просто виснажили та заморили. Також треба враховувати, що його утримували в найстрашнішій колонії на території Росії – аж за Полярним колом. Просто вижити там дуже складно, не кажучи вже про саму колонію та ізолятор, куди постійно переводили Навального.
"Отже, це було цілеспрямоване вбивство й вже не важливо, яким способом його здійснили. Росія вбиває людей в Україні десятками тисяч просто так, просто за те, що вони живуть – хіба це вже не темні часи", – наголосив Яковенко.
Навальний помер у колонії: головне
- Російський опозиційний політик помер під час прогулянки. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, додавши, що до Навального одразу викликали медиків, які провели реанімацію. Причиною смерті начебто став відірваний тромб. Самі медичні працівники підтвердили, що доїхали до колонії за 7 хвилини, а ще 2 хвилини добиралися до пацієнта.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що так званий президент повідомлений про смерть Навального. Причини того, що сталося мають з'ясувати медики. Коли на Путіна посипались звинувачення у вбивстві свого опонента, Пєсков сказав, що всі ці заяви "абсолютно божевільні".
- У звістку про смерть Навального спершу не повірили ні його рідні, ні адвокат. Мама "опозиціонера" заявила, що не прийматиме співчуття, адже бачилась з сином незадовго до 16 лютого і з ним все було гаразд. Дружина Навального дізналася про смерть чоловіка, коли перебували на Мюнхенській конференції. За її словами, вона не знає, чи можна вірити Путіну, адже він завжди бреше, але якщо повідомлення виявляться правдою – диктатор має понести покарання.
- Володимир Зеленський також поклав відповідальність на Путіна та припустив, що це могло бути вбивство. Президент наголосив, що для Путіна важливо тільки одне – зберегти свої позиції, йому байдуже, хто при цьому загине.