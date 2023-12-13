Є лише одне питання: чи Путін досі боїться конкуренції з боку Навального

Російська опозиція заявляє про зникнення Олексія Навального з колонії у Володимирській області, де він відбував покарання. Це може бути пов'язане з закликом опозиціонера до росіян йти на президентські вибори та голосувати проти Владіміра Путіна.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Навальний є особистим в'язнем Путіна. Тому він буде перебувати за ґратами доки очільник Кремля залишається при владі.

До теми Отруєння, в'язниця або смерть: що сталося з ворогами чи суперниками Путіна, – WP

Навальний сам визначає свою долю

Путін має дуже особисте ставлення до своїх ворогів. Це ставлення "відчув" на собі опозиціонер Борис Нємцов (його вбили в центрі Москви у 2015 році – 24 Канал) і бізнесмен Михайло Ходорковський (провів в ув'язнення понад 10 років – 24 Канал).

Путін є людиною мстивою та злосливою, і тому має особистих ворогів. Навальний належить до них. Він буде сидіти у в'язниці, поки Путін перебуватиме при владі. Проте є лише одне питання: чи виживе Навальний за ґратами, чи доживе до кінця путінського правління?

– наголосив опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко вважає, що повернення Навального до Росії було помилкою. Проте на відміну від Путіна, опозиціонер є людиною, яка сама визначає свою долю, ухвалює рішення і зараз несе особисту відповідальність за них.

Ув'язнення Навального У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини після лікування в отруєння "Новачком". Його заарештували одразу після повернення та засудили. Спочатку він отримав термін ув'язнення 2 роки 8 місяців. У 2022 році – 9 років колонії, а у 2023-му – його засудили ще на У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини після лікування в отруєння "Новачком". Його заарештували одразу після повернення та засудили. Спочатку він отримав термін ув'язнення 2 роки 8 місяців. У 2022 році – 9 років колонії, а у 2023-му – його засудили ще на 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Що відомо про зникнення Навального з російської в'язниці