Є лише одне питання: чи Путін досі боїться конкуренції з боку Навального
Російська опозиція заявляє про зникнення Олексія Навального з колонії у Володимирській області, де він відбував покарання. Це може бути пов'язане з закликом опозиціонера до росіян йти на президентські вибори та голосувати проти Владіміра Путіна.
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Навальний є особистим в'язнем Путіна. Тому він буде перебувати за ґратами доки очільник Кремля залишається при владі.
До теми Отруєння, в'язниця або смерть: що сталося з ворогами чи суперниками Путіна, – WP
Навальний сам визначає свою долю
Путін має дуже особисте ставлення до своїх ворогів. Це ставлення "відчув" на собі опозиціонер Борис Нємцов (його вбили в центрі Москви у 2015 році – 24 Канал) і бізнесмен Михайло Ходорковський (провів в ув'язнення понад 10 років – 24 Канал).
Путін є людиною мстивою та злосливою, і тому має особистих ворогів. Навальний належить до них. Він буде сидіти у в'язниці, поки Путін перебуватиме при владі. Проте є лише одне питання: чи виживе Навальний за ґратами, чи доживе до кінця путінського правління?
– наголосив опозиційний журналіст.
Ігор Яковенко вважає, що повернення Навального до Росії було помилкою. Проте на відміну від Путіна, опозиціонер є людиною, яка сама визначає свою долю, ухвалює рішення і зараз несе особисту відповідальність за них.
Ув'язнення НавальногоУ січні 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини після лікування в отруєння "Новачком". Його заарештували одразу після повернення та засудили. Спочатку він отримав термін ув'язнення 2 роки 8 місяців. У 2022 році – 9 років колонії, а у 2023-му – його засудили ще на 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму.
Що відомо про зникнення Навального з російської в'язниці
- Російський опозиціонер понад тиждень як зник з виправної колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області, де відбуває ув'язнення. Соратникам Навального повідомили, що він в колонії більше не зареєстрований.
- Також Навальний не був присутній на декількох судових засіданнях, до яких зазвичай долучався по відеозв'язку. Водночас в колоній пояснили відсутність опозиціонера "технічними проблемами".
- Білий дім відреагував на зникнення Навального. Представник адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що опозиціонера слід "негайно звільнити". Ба більше, за словами Кірбі, Навальний "ніколи не повинен був потрапляти до в'язниці".