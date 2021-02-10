Його малювали як демона, – Яковина про високий антирейтинг Навального в Росії

Для того, аби в Росії відбулась народна революція – людям потрібен серйозний тригер. Сам опозиціонер Олексій Навальний ним стати не може – у нього високий антирейтинг.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив політичний оглядач Іван Яковина в ефірі програми "Що це було?". Він зауважив, що Навальному дуже довго створювали антирейтинг.
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За словами Яковини, є велика ймовірність, що це робота російської пропаганди.
"В Навального дуже високий антирейтинг в Росії через те, що його малювали як демона, диявола – злого, жахливого, страшного", – запевнив політичний оглядач.
Він заувважив, що "рятувати" Навального вийшла невелика група людей. Насправді ж причиною протестів став не він. Зокрема, росіян обурило його розслідування про маєток Путіна.
Яковина прокоментував ситуацію з Навальним в Росії: дивіться відео
Протести в Росії: що відомо
- Опозиціонера Олексія Навального затримали, коли він повернувся з Німеччини у Росію. Йому вже оголосили вирок – 3,5 роки ув'язнення.
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- Людей масово затримували та жорстоко били силовики. Загалом по всій країні затримали понад 12 тисяч осіб.