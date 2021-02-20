Навального все-таки відправлять у колонію: реакція опозиціонера

У суботу, 20 лютого, у будівлі Бабушкінського суду Москви відбувся розгляд апеляції у справі Олексія Навального. Суд залишив чинним рішення про заміну умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний.
Водночас Московський міський суд врахував 1,5 місяця, які Навальний з грудня 2014 до лютого 2015 року провів під домашнім арештом.
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Сам Навальний відреагував на рішення суду словами: "півтора місяця скинули – вже нормально".
За даними РосЗМІ, остаточний термін ув'язнення для опозиціонера становитиме – 2 роки, 6 місяців і 2 тижні. Він закінчиться у липні – серпні 2023 року.Зверніть увагу! У суботу, 20 лютого, відбудеться ще одне судове засідання у справі Навального. Опозиціонер також буде присутнім у залі суду. Цього разу мовитиметься про справу через нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка.
Відправити Навального у колонію можуть вже сьогодні.
Реакція Навального на рішення суду: дивіться відео
Вирок Навальному: що відомо
- 2 лютого 2021 року опозиціонера засудили до 3,5 року ув'язнення. З урахуванням часу, який Навальний провів під домашнім арештом, у колонії звичайного режиму опозиціонерові доведеться пробувати 2 роки і 8 місяців.
- Вирок Навального обурив росіян. Під час масових протестів силовики затримали тисячі людей.
- Остання акція – "Любов сильніша за страх" – відбулася у День Валентина, 14 лютого.