Чи наважиться Путін напасти на Литву: ексклюзивний стрім із європарламентарем Ауштрявічюсом

29 червня 2022 , 18:35
Читать новость на русском

На ютубі 24 каналу 29 червня о 18:45 відбудеться стрім, під час якого наша ведуча Катерина Соляр обговорить важливі питання із депутатом Європарламенту від Литви Пятрасом Ауштрявічюсом.

Головною темою розмови стане питання – чи наважиться кремлівський диктатор Володимир Путін почати війну з Литвою. Чи усе закінчить лише погрозами? 

Увага НАТО заявило Зеленському, що Росію необхідно перемогти військовим шляхом, – прем'єр Бельгії

А також постане питання, як реагувати НАТО, яке вже визнало країну-агресорку ворогом номер один.

Увага! Трансляція інтерв'ю Катерини Соляр з Пятрасом Ауштрявічюсом можна на ютубі 24 каналу стартує 29 червня о 18:45. Переглянути стрім можна за посиланням. Не пропустіть!

Стрім Соляр та Ауштрявічуса: дивіться відео

Кремль почав погрожувати Литві

Через те, що країна заборонила транзит російських підсанкційних товарів до Калінінграда.

У Росії одразу ж почалась істерика. У Кремлі вимагають негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожували "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".

Раніше Ауштрявічюс сказав 24 каналу, що цими погрозами Росія хоче, аби Євросоюз натиснув на Литву.

НАТО визнав Росію головним ворогом

  • Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу. Про це мовиться у висновках нової стратегічної концепції, яку лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Мадриді.
  • "Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці", – заявив він.
  • Також саміт НАТО вирішив збільшити у 7,5 раза чисельність сил швидкого реагування, тобто кількість військових, що мають дати опір у разі нападу Росії. Їхня чисельність зросте з нинішніх 40 тисяч до 300 тисяч.

Цікаво також – політолог Олещук про перспективу зіткнення НАТО та Росії: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська