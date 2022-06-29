Чи наважиться Путін напасти на Литву: ексклюзивний стрім із європарламентарем Ауштрявічюсом
На ютубі 24 каналу 29 червня о 18:45 відбудеться стрім, під час якого наша ведуча Катерина Соляр обговорить важливі питання із депутатом Європарламенту від Литви Пятрасом Ауштрявічюсом.
Головною темою розмови стане питання – чи наважиться кремлівський диктатор Володимир Путін почати війну з Литвою. Чи усе закінчить лише погрозами?
Увага НАТО заявило Зеленському, що Росію необхідно перемогти військовим шляхом, – прем'єр Бельгії
А також постане питання, як реагувати НАТО, яке вже визнало країну-агресорку ворогом номер один.Увага! Трансляція інтерв'ю Катерини Соляр з Пятрасом Ауштрявічюсом можна на ютубі 24 каналу стартує 29 червня о 18:45. Переглянути стрім можна за посиланням. Не пропустіть!
Стрім Соляр та Ауштрявічуса: дивіться відео
Кремль почав погрожувати Литві
Через те, що країна заборонила транзит російських підсанкційних товарів до Калінінграда.
У Росії одразу ж почалась істерика. У Кремлі вимагають негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожували "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
Раніше Ауштрявічюс сказав 24 каналу, що цими погрозами Росія хоче, аби Євросоюз натиснув на Литву.
НАТО визнав Росію головним ворогом
- Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу. Про це мовиться у висновках нової стратегічної концепції, яку лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Мадриді.
- "Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці", – заявив він.
- Також саміт НАТО вирішив збільшити у 7,5 раза чисельність сил швидкого реагування, тобто кількість військових, що мають дати опір у разі нападу Росії. Їхня чисельність зросте з нинішніх 40 тисяч до 300 тисяч.
Цікаво також – політолог Олещук про перспективу зіткнення НАТО та Росії: дивіться відео