Будуть розмазані: чи наважиться Путін відкрити другий фронт проти країн НАТО
Білорусь 1 серпня вчинила провокацію, перетнувши двома гелікоптерами повітряний простір Польщі. Ці дії могли бути сплановані заздалегідь безпосередньо з Путіним. Він робить усе для дестабілізації ситуації навколо.
Про це 24 Каналу зазначив журналіст Марек Сієрант. Російський диктатор може навмисно провокувати НАТО.
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Цілі Путіна
Алєксандр Лукашенко є маріонеткою Владіміра Путіна. Він озвучує все те, що не може російський диктатор. Не виключення, що провокація біля кордонів з Польщею була спланована безпосередньо з Кремлем.
Не думаю, що НАТО вдарить по Білорусі. Але якщо такі речі повторюватимуться (як з гелікоптерами, диверсіями) – вони будуть розмазані,
– сказав журналіст.
Марек Сієрант про цілі Путіна: дивитись відео
Путін не наважиться відкрити другий фронт, адже він усвідомлює потужності НАТО завдяки подіям на фронті в України. Утім, він робитиме усе для дестабілізації навколо.
"Можливо, він розуміє, що здувся і не може вести довгострокову війну. Тому шукає підтексту, щоб по них вдарили і вони закінчили її. Мовляв, потужності НАТО більші, Росія не могла воювати і так далі", – припустив Сієрант.
Він також додав, що Путін вестиме війну до кінця, бо без України він ніхто, з ним не вестимуть перемовини. Росія за фактом йому не потрібна. Тому й продовжуватиме "атакувати" навколо, але не по самому НАТО.
Провокація біля Польщі: основне
- 1 серпня два білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі. Вони летіли на наднизькій висоті. Згодом польське Міноборони підтвердило цей факт.
- Гелікоптери могли шукати техніку, системи РЕБ чи робити дорозвідку території для майбутніх провокацій вагнерівців.
- Тим часом білоруси не підтвердили факт порушення повітряного простору країни-члена НАТО. Натомість "замітають" сліди провокації і замінюють техніку на аеродромі.