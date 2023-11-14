"Швидше тільки кролики розмножуються": коли завершиться навчання пілотів на F-16

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що українські пілоти талановиті, тож можуть дуже швидко перейти з літаків МіГ та Су на F-16. Він припускає, що Україна, ймовірно, може отримати американські винищувачі взимку. За логікою, навчання українських військових має завершитися приблизно в кінці лютого чи на початку березня.

Про це 24 Каналу заявив експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що пілоти мають вміти застосовувати всі види озброєння та апаратури.

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"Раніше тільки кролики розмножуються. А пілотів треба готувати довго й старанно", – сказав експерт з авіації.

Так українські військові повинні вміти застосовувати бортові комплекси усіх систем літака – як для ураження ворога, так і для захисту власного винищувача. Окрім того, пілоти мають вміти працювати не лише самостійно, але й у парі та четвірці.

Це дуже складний момент – злітати підрозділи. Той, хто веде і кого ведуть, мають один одного розуміти з пів руху,

– зазначив Романенко.

Винищувачі F-16 складніші за машини, які мають ЗСУ. Тому українським захисникам треба дуже велика практика, аби звикнути. Бійці мають бути максимально підготовленими, аби брати участь у боях.

Як проходять навчання

За словами експерта з авіації, українські пілоти, які навчаються на F-16 у США, нібито вже літають з інструктором за спиною на двомісних літаках. Так вони мають виконати 7 – 8 польотів. Згодом, з дозволу інструктора, вони літатимуть на цих же винищувачах самостійно або перейдуть на одномісні машини.

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Після цього почнуться польоти за маршрутами та мінімальний пілотаж. А також польоти з підвісними баками та озброєнням. Далі – етап бойової підготовки. Він триває понад місяць.

"Це базова підготовка. Якщо ми хочемо максимально ефективно використовувати HARM, то це треба ще вчити прориву протиповітряної оборони або хоча б завдання ударів з повним використанням можливостей цієї ракети. Досить складний процес", – наголосив Валерій Романенко.

Також треба вивчити ще ракурси стрільби та можливості дальності роботи тих ракет, які нададуть українській армії разом з літаками. Від виду озброєння залежить тактика й те, як його можна застосовувати.

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