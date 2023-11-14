"Швидше тільки кролики розмножуються": коли завершиться навчання пілотів на F-16
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що українські пілоти талановиті, тож можуть дуже швидко перейти з літаків МіГ та Су на F-16. Він припускає, що Україна, ймовірно, може отримати американські винищувачі взимку. За логікою, навчання українських військових має завершитися приблизно в кінці лютого чи на початку березня.
Про це 24 Каналу заявив експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що пілоти мають вміти застосовувати всі види озброєння та апаратури.
До теми "Готуємо нове покоління завдяки йому": на відкритті навчального центру F-16 згадали "Джуса"
"Раніше тільки кролики розмножуються. А пілотів треба готувати довго й старанно", – сказав експерт з авіації.
Так українські військові повинні вміти застосовувати бортові комплекси усіх систем літака – як для ураження ворога, так і для захисту власного винищувача. Окрім того, пілоти мають вміти працювати не лише самостійно, але й у парі та четвірці.
Це дуже складний момент – злітати підрозділи. Той, хто веде і кого ведуть, мають один одного розуміти з пів руху,
– зазначив Романенко.
Винищувачі F-16 складніші за машини, які мають ЗСУ. Тому українським захисникам треба дуже велика практика, аби звикнути. Бійці мають бути максимально підготовленими, аби брати участь у боях.
Як проходять навчання
За словами експерта з авіації, українські пілоти, які навчаються на F-16 у США, нібито вже літають з інструктором за спиною на двомісних літаках. Так вони мають виконати 7 – 8 польотів. Згодом, з дозволу інструктора, вони літатимуть на цих же винищувачах самостійно або перейдуть на одномісні машини.
Скільки може тривати навчання на F-16 : дивіться відео
Після цього почнуться польоти за маршрутами та мінімальний пілотаж. А також польоти з підвісними баками та озброєнням. Далі – етап бойової підготовки. Він триває понад місяць.
"Це базова підготовка. Якщо ми хочемо максимально ефективно використовувати HARM, то це треба ще вчити прориву протиповітряної оборони або хоча б завдання ударів з повним використанням можливостей цієї ракети. Досить складний процес", – наголосив Валерій Романенко.
Також треба вивчити ще ракурси стрільби та можливості дальності роботи тих ракет, які нададуть українській армії разом з літаками. Від виду озброєння залежить тактика й те, як його можна застосовувати.
Навчання українських пілотів на F-16: головне
- Українські пілоти вже почали навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах Америки. У ВПС США заявили, що навчальна програма відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота. Навчання триватиме кілька місяців.
- У Румунію прибули американські винищувачі F-16. На них навчатимуться українські пілоти. Літаки для тренувань надали Нідерланди. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що центр, у якому проводитимуть заняття, ще будується.
- Перші F-16 Україна отримає від Данії та Нідерландів. Вони передадуть ЗСУ 61 літак. Також до авіаційної коаліції долучилися Бельгія, Португалія, США та Велика Британія. Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, американські винищувачі будуть в Україні навесні 2024 року.