Очікуємо самостійних вильотів, – Ігнат розповів, на якому етапі підготовка пілотів на F-16

Українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на винищувачах F-16. Наразі українські льотчики підіймаються у небо з інструкторами.

Водночас українські льотчики чекають на самостійні вильоти. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Ігнат заявив, що перенавчання пілотів йде за планом

"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось", – сказав він.

За словами Ігната, в українських пілотів "бойовий настрій", оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах у Данії. Водночас у США та Великій Британії на навчаннях наземний персонал, офіцери бойового управління та інженерно-авіаційні служби.

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