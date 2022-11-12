Навіщо Ердоган буде знову дзвонити Путіну та Зеленському: експерт пояснив ризики розмови

Ердоган знову заговорив про перемовини між Росією і Україною, а тому буде телефонувати Путіну й Зеленському. На тлі визволення Херсона Ердогану важливо вчергове продемонструвати свою геополітичну роль.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Раніше повідомлялось про те, що Росія заявила про переговори "з урахуванням реалій".

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Ердоган хоче переконати Путіна змінити позицію

Краєв зазначив, що визволення Херсона стратегічно нічого не змінило. Росія не розуміє реальної ситуації, не збирається відступати. Усі це розуміють, а от росіяни – ні.

Тому Ердоган і всі інші, хто намагався стати модератором, посередником, зайняти будь-яку таку роль, будуть зараз робити все можливе, щоб, умовно кажучи, стати тим, хто "переконав" Путіна змінити свою точку зору. Звідси всі ці розмови про активність переговорів,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Ердоган хоче залишитись останнім містком між Путіним і Заходом

Він продовжив, що Ердоган хоче залишитись останнім і єдиним містком між Путіним і Заходом. Він дозволив Путіну створити першу зернову угоду, нині допомагає йому в розробці газового хабу. Ердоган – останній лідер країни НАТО, який готовий напряму спілкуватись з кремлівським диктатором.

"Так чи інакше, на думку самого Ердогана, Путіну доведеться до нього дослухатись", – наголосив Краєв.

Умови для Зеленського

За його словами, Ердоган може запропонувати Зеленському 2 невигідні умови:

Припинення вогню, що дасть Росії час перегрупуватись, провести ще одну мобілізацію і з новими силами знову піти вперед.

Включити Росію в перемовні процеси по зерну, у G20, де зараз фактично керує Україна.

Є 2 такі загрози. Є загроза військова, що дадуть можливість Росії "передохнУти, а не передОхнути", на жаль. Друга можливість, що нас політично будуть змушувати до примирення або визнання спільної провини,

– підкреслив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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Україна не змінить своїх позицій

Він також сказав, що Україна не змінить своїх позицій. Добре, що в цьому нас підтримують наші головні союзники, як-от британці, американці. Генсек НАТО взагалі заявив, якщо Україна навіть підпише якийсь договір на умовах Росії, НАТО його не визнає.

"Ердоган розуміє нереальність своїх пропозицій. Однак він також розуміє, якщо він не зробить заяв, не проведе перемовини, не буде на цьому наполягати, надалі він втратить свій статус перемовника, тому він просто відіграє свою геополітичну роль. Україні будуть постійно висувати різні умови і пропозиції, але нам треба тримати в голові українські інтереси й українську незалежність, ось і все", – підсумував Краєв.

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