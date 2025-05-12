Мета очевидна, – військовий сказав, що стоїть за пропозицією Путіна про зустріч у Стамбулі

Російський диктатор Владімір Путін закликав відновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня. Під прикриттям "мирних ініціатив" він насправді затягує час та користується нерішучістю деяких західних країн.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив припущення, що Путін не відмовився від завоювання України. Його ціль – продовжувати вести війну.

Дивіться також "Путін у небезпечному становищі": інтерв'ю з полковником Великої Британії

Як Путін хоче використати переговори у Стамбулі

Як зазначив Мусієнко, Україна разом із західними партнерами продемонструвала готовність до припинення вогню. Цю позицію було чітко задекларовано, і, ймовірно, обговорювалися технічні деталі: механізми моніторингу, контроль за лінією зіткнення тощо.

Туреччина висловила готовність долучитися, а президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Києва заявив, що ідея відправлення миротворчої місії разом із Британією залишається актуальною. Ця ініціатива – на порядку денному.

У підсумку Володимир Зеленський та країни-лідери "коаліції охочих" зателефонували президенту США Дональду Трампу 10 травня. Сторони погодили запровадження 30-денного режиму тиші, починаючи з 12 травня. Це – спільна позиція Заходу.

Після цього пропозиція та вимоги були передана Росії. Але російський диктатор Владімір Путін цю ідею відкинув, запропонувавши натомість відновити перемовини в Стамбулі 15 травня.

На думку військовослужбовця, Путін тягне час, імітуючи готовність до діалогу. Він створює ілюзію переговорного процесу, намагаючись уникнути жорсткіших санкцій і нав'язати свій порядок денний.

У разі початку перемовин у Стамбулі Росія з великою імовірністю одразу висуватиме вимоги, як-от припинити мобілізацію, відвести війська тощо. Це тактика затягування, яку ми вже бачили. Історія повторюється.

Ми ж розуміємо, що це безперспективно та безсенсовно. Ми постійно ходимо по колу, бо вимоги Росії, по суті, не змінюються,

– наголосив Мусієнко.

Радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори мають початися з того, про що домовлялися на початку березня 2022 року та з урахуванням "реалій на землі". Росія знову намагається закріпити свої агресивні дії під прикриттям "мирних ініціатив".

"Мета абсолютно очевидна: прикриваючись так званими "миротворчими ініціативами", продовжувати вести війну", – зазначив військовий.

Кремль прагне ослабити Україну й остаточно її завоювати. Від цієї мети Росія не відмовилась. Водночас Захід демонструє певну нерішучість. Попри важливі візити та підтримку, не видно логічного продовження: якщо Путін не погоджується на режим тиші з 12 травня, то мають бути жорсткіші санкції та більша підтримка України. Але поки що реакція слабка, і Путін цим користується.

Він побачив, що Трамп, схоже, зацікавлений у самому процесі переговорів, а не в результаті. І це дозволяє Росії знову створювати картинку нібито прогресу – подібно до того, як це було з Мінськими домовленостями, що тривали роками без результату.

Путін продовжує маніпулювати, водити за ніс Захід і фактично демонструвати ілюзорність переговорного процесу, який не веде до зрушень в позитивному напрямку,

– пояснив Мусієнко.

30-денне припинення вогню – це тест. Якщо Росія справді готова до миру, то має припинити обстріли та бойові дії. Але, як бачимо, Путін веде подвійну гру: одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

Навіть якщо переговори у Стамбулі розпочнуться 15 травня, це може бути лише перша, ознайомча зустріч. Росія затягуватиме процес, щоб виграти час для покращення своїх позицій на полі бою, продовжити атаки на цивільні об'єкти, а восени, коли ситуація зміниться, заявити про готовність до припинення вогню.

Усе це виглядає як абсурдизація самого процесу. Україна, Європа й США намагаються запропонувати конструктивні рішення, але Путін їх свідомо нівелює. Потім ще й Трамп реагує на це емоційно.