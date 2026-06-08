Не на запрошення України: ЗМІ назвали причину візиту Абрамовича в Київ

Російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва, щоб безпосередньо дізнатися позицію України. Цей візит був ініційований російським керівництвом.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

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Навіщо Абрамович зустрічався з Зеленським?

За словами співрозмовника видання, Росія відправила Романа Абрамовича на зустріч із Володимиром Зеленським, щоб через нього отримати безпосередню інформацію про позицію української сторони та передати її до Москви.

Вони (росіяни, – 24 Канал) наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, шо вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо,

– розповіло джерело.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Абрамовичу виклали українське бачення завершення війни. За словами джерела видання, ключову роль у цьому процесі могла б відіграти особиста зустріч Зеленського і Путіна.

Однак росіяни дотримуються іншої позиції.

Як бачимо, на обидва варіанти, непублічної і публічної пропозиції, відповідь одна – Путін хоче воювати далі. У нас немає проблем використовувати будь-які канали, які можуть спрацювати. Але Путін хоче воювати – і все,

– підсумував співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, 7 червня в Кремлі заявили, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами. Зокрема, помічник Путіна Юрій Ушаков визнав, що для діалогу з Києвом залучали відомого олігарха.

Згодом видання Financial Times повідомило, що цим олігархом був бізнесмен Роман Абрамович – через нього Зеленський передав повідомлення російському диктатору.

Зустріч також прокоментував і сам Володимир Зеленський. В інтерв'ю британському Sky News він розповів, що Абрамович пропонував виступати посередником і обмінюватися меседжами між сторонами. За словами президента, такі контакти не були таємницею, однак Україна наполягала на тому, що будь-які подібні комунікації не повинні відбуватися публічно.

Зеленський додав, що після отримання повідомлень Абрамович нібито висловив готовність передати їх безпосередньо Путіну.