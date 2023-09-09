У них не вистачає особового складу, – Євлаш розповів про проблему росіян з людьми та технікою

Українські бійці щоденно знищують сотні окупантів, які вдертися в нашу країну. Внаслідок цього ворог змушений перекидати підрозділи з одного напрямку на інший. Зокрема, росіяни передислоковують своїх солдатів зі Сходу на Південь України, де не можуть стримати наступ ЗСУ.

Так звана "друга армія світу" має серйозні проблеми з особовим складом та технікою. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

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Намагаються латати дірки

Росія вже акумулювала свій максимум – це 110 тисячне угруповання військ, яке перебуває на Лимано – Куп'янському напрямку. Окупанти продовжують постачання, але їм цього замало.

У них явно не вистачає особового складу,

– зауважив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Росіяни використовують у штурмових загонах навіть зв'язківців, які зазвичай перебувають на третій лінії оборони. Вони абсолютно не призначені для ведення боїв такого типу. З цього можна робити висновки, що в окупантів серйозно постає проблема з людьми й технікою. Ворог намагається латати дірки, перекидаючи підрозділи з місця на місце, залучаючи резерви, військові компанії тощо.

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Людей змушують примусово переходити в ПВК, адже за них не треба відповідати перед російським народом. Зараз з'являється дуже багато нових військових компаній, проте у них не налагоджена взаємодія між собою.

"Злагодженість залишає бажати кращого, але нехай так і продовжують", – сказав Євлаш.

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Російські "ноу-хау"

Ворог все частіше застосовує різні зразки старого озброєння, наприклад, 60-річні БПМ-1. Хоча у так званої "другої армії світу" така техніка мала б бути давно списана та утилізована.

Також росіяни роблять різні "ноу-хау" – ставлять на МТ-ЛБ корабельні гармати, які мають низьку ефективність. Адже там немає стабілізації та кучності вогню, що не дозволяє ефективно вести бойові дії.

"Це більше виглядає як посміховисько, ніж становить якусь загрозу. Броунівський рух постійно відбувається", – додав начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Броунівський рух – невпорядкований, хаотичний рух.

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