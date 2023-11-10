Готові кинути всі засоби: в чому росіяни бачать головний аргумент для перемовин з Україною
Упродовж 20 місяців повномасштабної війни росіяни не мають жодного глобального стратегічного успіху. Ворог продовжує кидати на фронт солдатів й техніку, але бажаного результату отримати не може. Керівництво країни-агресора розуміє, що єдиний порятунок – перемовини.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. Саме оточення Авдіївки – це та перемога, яку ворог хоче покласти на стіл перемовин, щоб досягти замороження російсько-української війни на вигідних для себе умовах.
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Хочуть замороження війни
Бої за Авдіївку не вщухають. Росіяни навіть притягнули на Авдіївський напрямок рідкісні види озброєння, зокрема "Торнадо-С" та "Смерч".
Серйозна зброя, якої в окупантів не багато. Це свідчить про велику увагу з боку росіян щодо цього напрямку. Мета російських загарбників – оточити українські війська під Авдіївкою,
– мовив Попович.
Ймовірно, росіяни думають, що нинішня міжнародна ситуація вигідна для них, зважаючи на політичну боротьбу в Конгресі щодо виділення коштів на допомогу Україні. А також зважаючи на те, що війна на Близькому Сході певною мірою відвернула увагу міжнародної спільноти від українського питання.
"Всі ці події надають росіянам впевненості у тому, що успіх біля Авдіївки може дати шанс для перемовин щодо замороження війни", – зазначив військовий оглядач.
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Яка ситуація біля Авдіївки
- Станом на ранок 10 листопада, росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку. Проте Збройні Сили України тримають позиції та завдають окупантам шалених втрат.
- У Нацгвардії повідомили, що ворог штурмує Авдіївку одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного. На цьому напрямку окупанти почали застосовувати більше піхоти, ніж раніше.
- До наступу на Сході росіяни готувалися приблизно три місяці. Водночас українські військові знали про це й готувалися – укріплювали й підтягували резерви. Основне завдання окупантів на Сході – знерухомити українські сили, зупинити їх, не дати змоги просуватися вперед.