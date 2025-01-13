Далі буде ще цікавіше: чому Трамп постійно кидається на Панаму, Канаду та Гренландію

Упродовж останніх тижнів Дональд Трамп зробив багато дивних заяв щодо інших країн. Він поводиться максимально непослідовно. І це може бути його хитрий план.

Таку думку в ефірі 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що комусь така поведінка схожа на дії Путіна. Але насправді американський президент та російський диктатор – зовсім різні люди.

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Що задумав Трамп

Як наголосив Чаленко, Трамп дійсно висловлює повагу до автократичних лідерів. Але це радше реверанс в бік того, яку владу вони мають у своїй країні, а не визнання і підтримка автократій.

Трамп та його команда демонструють, що вони не будуть діяти як адміністрація Байдена. І далі може бути ще цікавіше. Там готові жорстко діяти у боротьбі за розподіл сфер впливу у світі.

Трамп – бедбой. Це видно по його заявах в бік Гренландії, Панами. Та й Маск допомагає йому з Німеччиною та Великою Британією. Думаю, що Трамп хоче актуалізувати тему Арктики. Ситуація там близько не вирішена. А боротьба за ресурси – один з основних напрямків 21 століття. Трамп піде за 4 роки, але хоче забезпечити США кращі позиції,

– вважає Чаленко.

Зрозуміло, що у такому випадку Трамп буде діяти непослідовно. Він робить усе, аби ніхто не міг прорахувати його подальші кроки.

Нагадаємо, що Трамп не виключив варіант, за якого США застосують військову силу, аби контролювати Панамський канал та Гренландію. Також він запропонував Канаді приєднатися до Штатів.