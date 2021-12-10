Навіть через невелику ескалацію будуть серйозні санкції, – Зеленський
10 грудня 2021 , 20:45
Джерело:ТСН
Президент Володимир Зеленський запевнив, що міжнародна спільнота застосує санкції проти Росії, навіть якщо та здійснить немасштабну ескалацію.
Так, Зеленський впевнений, що Україна об'єднала підтримку навколо себе. Тому Москву не оминуть санкції навіть при обмеженому нападі.
Важливо Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський
Готується серйозний пакет санкцій у разі будь-яких викликів. Навіть невеликої ескалації з боку Росії,
– запевнив президент.
Зеленський наголосив, що не всі країни думають про Україну. За його словами, через санкційну політику страждають інші держави, які думають про свій ринок та збут свого бізнесу. Президент додав, що у кожного свої ризики та інтереси.
Що відомо про потенційні санкції для Росії
- Ще з листопада американські ЗМІ та українська розвідка попереджають про ймовірну загрозу нападу Росії. Стверджували, що атака може відбутись в січні 2022 року, оскільки окупанти стягують до кордону свої війська.
- Зазначали, що війська агресора оточили Україні, буцімто намагаючись взяти її "в кільце". Припускали, що Росія може атакувати з трьох сторін.
- На тлі цих заяв у США пригрозили Росії серйозними санкціями. Зокрема, говорили про відключення Росії від системи SWIFT, розглядають обмеження конвертації рубля у долар та інші валюти, а також санкції проти найбільших російських банків.
- Джо Байден під час розмови з Володимиром Путіним попередив Росію про санкції у разі вторгнення в Україну. Він наголосив, що країна-агресор з такими обмеженнями "ще не стикалася".