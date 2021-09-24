Навіть напівпровальна операція з вагнерівцями має багато цінного, – Грозєв

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що навіть не зовсім вдала, на перший погляд, спецоперація із затримання вагнерівців, має багато цінного. До прикладу, довгі розмови найманців, які розповідали про своє минуле.

Саме ці розмови бойовиків, за словами Грозєва, і є дуже цінною доказовою базою. Про це розслідувач сказав в інтерв'ю.

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Що цінного у спецоперації

Він заявив, що серед вагнерівців, яких українські спецслужби наймали на вигадану роботу, були щонайменше 3 людини, які причетні до катастрофи MH17.

Двоє з них самі хвалилися, що вони були на місці пуску, але, чесно кажучи, це не підтверджується об'єктивними даними. Один з них відмовився їхати в Білорусь із якихось причин, може, він найрозумніший виявився,

– розповів Грозєв.

В інтерв'ю-співбесіді цей найманець хвалився, що супроводжував конвой з "Буками". Ба більше, він навіть називав своїх кураторів з ГРУ, які йому давали інструкції.

"Він був би найціннішим з усіх свідків, але він не поїхав. Навіть у такій напівпровальній операції є дуже багато цінного. Воно перебуває саме у таких довгих розмовах, в яких найманці розповідали про своє минуле на українській території", – пояснив головний розслідувач Bellingcat.

Де перебуває ця інформація

Грозєв переконаний, що цією інформацією точно володіють українські спецслужби. Вона, як він припустив, перебуває десь посередині між легальністю і нелегальністю.

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