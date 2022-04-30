Навіть на парад не вистачає: Зеленський розповів про військові втрати Росії

Росіяни готуються до проведення "переможного" параду на 9 травня. Щоправда, похизуватися вони можуть лише великими втратами, яких зазнали у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з традиційним зверненням. З-поміж іншого він розповів, яких великих втрат ворог зазнав у війні проти нашої держави та хороброго народу.

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На параді буде мало техніки

Росіяни активно готуються до проведення параду на 9 травня. Як повідомив Володимир Зеленський, наші мужні герої спростили організацію заходу щодо того, якої технікою окупанти будуть хизуватися перед своїми масами.

Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин,

– сказав глава держави.

Він додав, що про завершення війни не йдеться, адже у росіян ще є техніка в запасах, а також достатня кількість ракет, щоб продовжити обстріли мирних українських міст. Але ворог ослаблений, тому планує залучення до параду менше техніки, аніж хотів.

Втрати ворога: останні новини

Воїнам бригади імені отамана Гордієнка вдалося завдати потужного удару ворогу на Луганщині. Ворог був розбитий, а його техніка знищена.

На Запоріжжі ЗСУ добряче "покришили" окупантів поблизу населеного пункту Василівка. Ворог втратив десятки солдатів та бойову техніку.

Загальні втрати особового складу російської армії перевалили за 23 тисячі. Ворог усіляко намагається знайти поповнення, але його мобілізаційні потуги не такі успішні, як він сподівався.

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