Навіть на Салтівці: у Харкові масово почали повертати газ у зруйновані будинки

Мікрорайон Салтівка – найбільш постраждалий у Харкові, адже його у активні фази протистояння із російськими окупантами під Харковом, обстрілювали постійно.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що попри всі негаразди, активно тривають відновлювані роботи і це помітно навіть неозброєним оком.

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Постійно відбуваються певні ремонтні роботи, рятувальники ДСНС не припиняють свою роботу, зазначила кореспондентка.

Відновлення газопостачання у Харкові

"Хотілось би відзначити роботу працівників газових служб, які на другий день війни, попри все виїздили на виклики і проводили ремонтні роботи, часто у нестерпних умовах", – говорить Анна Черненко.



Попри неспокійну ситуацію – робота рятувальників триває постійно / Фото Анни Черненко, 24 канал

Вибухи та вибухові хвилі дуже сильно пошкодили саме газопроводи у багатоповерхівках, часом здавалося, що метал не може так вигинатись, говорить кореспондентка із Харкова.

Станом на зараз, харківські газовики повернули газопостачання до таких постраждалих місць, як – селище Жуковський, мікрорайон Обрій, Кулиничі. Зараз триває активна фаза робіт саме на Салтівці,

– розповідає Анна Черненко.

"Вже повернули газопостачання 5 тисячам споживачів у цьому районі, ще 5 тисяч перебувають у роботі і поки 20 тисяч все ще залишаються без газу у домівках", – додає журналістка.

За словами Черненко, ці 20 тисяч будинків, які все ще без газу – дуже часто є такими, які не підлягають відновленню, на жаль.

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