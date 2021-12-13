Навряд відбудеться, – Держдеп про особисту зустріч Байдена та Путіна

У Держдепі США назвали малоймовірною очну зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Головною умовою для перемовин є деескалація ситуації щодо України.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Головна вимога до Росії – виконання зобов'язань щодо відведення військ від українського кордону.

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Без деескалації зустріч малоймовірна

За відсутності деескалації та дипломатичного шляху це (особисті перемовини – 24 канал) здається дуже малоймовірним,

— наголосив Блінкен.

Головне, чого очікують США від Путіна – це повернення до дипломатичного методу і діалогу, як з європейськими партнерами, США, так і з Україною.

Путін та Байден можуть провести ще одну зустріч у відеоформаті

Раніше рупор Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін та Байден можуть провести ще одну зустріч у відеоформаті. Це, мовляв, може відбутись після того, як ситуацію з конфронтацією вирішуватимуть їхні представники.

Остання особиста зустріч між Путіним та Байденом відбулась 16 червня у Швейцарії. Спільної заяви обох президентів після перемовин не було.

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Президенти спілкувались з допомогою відеозв'язку.

Розмова тривала більше ніж 2 години.

Головною темою стало напруження біля українського кордону.

Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації.

У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки.

Про результати перемовин Путіна та Байдена у "Теории заговора":