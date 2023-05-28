Чому росіяни активно атакують дронами Київ: військовий експерт назвав головну причину
Останні масовані повітряні атаки Росія здійснила з допомогою десятків дронів-камікадзе. Це свідчить, що ворог зумів налагодити стабільний ланцюжок постачання з Ірану.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська армія діє так само, як радянська: воює кількістю і бере масовістю.
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Російський ВПК не може виробляти стільки ракет
За його словами, така велика кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131 пов’язана з тим, що інших засобів, як от крилатих чи балістичних ракет, у росіян залишилось небагато. Воєнно-промисловий комплекс ворога не здатен виробляти достатню кількість нового озброєння й покривати витрати ракет російською армією.
Також є інформація, що вони налагодили з Іраном стабільне постачання. Дрони-камікадзе надходять Каспійським морем і після цього їх розміщують, як і на території Росії, так і Білорусі,
– зазначив Крамаров.
До слова, раніше полковник ЗСУ в запасі й військовий експерт Роман Світан припустив, чому Іран так активно постачає Росії "Шахеди": це свідчить про те, що Кремль намагається виснажити українську систему ППО.
Що відомо про наймасованішу повітряну атаку України
- Уночі 28 травня у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог запустив дрони-камікадзе "Шахед" з різних напрямків. Люди чули вибухи на Київщині та Житомирщині.
- Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що Київ атакувало понад 40 ворожих ударних безпілотників. Це вже 14 повітряна атака ворога на столицю від початку травня.
- Загалом ворог випустив 54 "Шахеди" з північного та південного напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалось знищити 53 ворожих БпЛА. Це рекордна одноразова атака "Шахедами" з початку війни.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни цього разу запустили дрони з нетрадиційних маршрутів – намагаються провести дрони руслом річок.
- Нічна атака не вплинула на українську енергосистему. Екстрені відключення не застосовувалось.