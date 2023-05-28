Чому росіяни активно атакують дронами Київ: військовий експерт назвав головну причину

Останні масовані повітряні атаки Росія здійснила з допомогою десятків дронів-камікадзе. Це свідчить, що ворог зумів налагодити стабільний ланцюжок постачання з Ірану.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, російська армія діє так само, як радянська: воює кількістю і бере масовістю.

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Російський ВПК не може виробляти стільки ракет

За його словами, така велика кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131 пов’язана з тим, що інших засобів, як от крилатих чи балістичних ракет, у росіян залишилось небагато. Воєнно-промисловий комплекс ворога не здатен виробляти достатню кількість нового озброєння й покривати витрати ракет російською армією.

Також є інформація, що вони налагодили з Іраном стабільне постачання. Дрони-камікадзе надходять Каспійським морем і після цього їх розміщують, як і на території Росії, так і Білорусі,

– зазначив Крамаров.

До слова, раніше полковник ЗСУ в запасі й військовий експерт Роман Світан припустив, чому Іран так активно постачає Росії "Шахеди": це свідчить про те, що Кремль намагається виснажити українську систему ППО.

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