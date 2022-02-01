Найбільша ворожість за всі роки, – Джонсон про війська Росії на кордоні
Джерело:24 канал
Борис Джонсон прокоментував скупчення російських військ на кордоні з Україною. Він наголосив, що це найбільша ворожість за всі роки.
Розгортання сил Росії у Криму в 2014 році можна навіть назвати незначним, якщо порівнювати із наявною ситуацією. Про це прем'єр-міністр Великої Британії заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
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Росія накопичила понад 100 тисяч війська на вашому кордоні, демонструючи, ймовірно, найбільшу ворожість за всі роки наших життів,
– наголосив Джонсон.
Він додав, що потенційно Росія може розмістити ще 30 тисяч військових у Білорусі. Джонсон попередив, що подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. За словами прем'єра, атака була б помилкою Володимира Путіна.
Що відомо про візит Джонсона
- Британський прем'єр прилетів до Києва 1 лютого. Він зустрівся із Зеленським та заявив, що "радий бути тут".
- За інформацією ЗМІ, Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною. Мовляв, саме для цього Джонсон та очільник польського уряду Матеуш Моравецький приїхали.
- Український президент прокоментував зустріч із прем'єром, наголосивши на "повній підтримці". Політики обговорили заходи щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України.
- Джонсон запевнив, що Лондон разом з іншими партнерами готують пакет санкцій.
Візит Джонсона / Фото ОП
Яка ситуація на кордоні
- Росія дійсно стягнула близько 110 тисяч військових до кордону з Україною. Американська розвідка попереджала про можливе вторгнення Росії у лютому.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав термін підготовки Росії до можливого нападу. Він вважає, що на це потрібно до 7 днів.
- Однак він додав, якщо Росія наважиться на нове масштабну атаку, Україна зможе чимало їй протиставити. Зокрема, мобілізувати до 2,5 мільйона людей