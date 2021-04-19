Найбільше за весь час, – в ЄС заявили про рекордну кількість військ Росії на кордоні з Україною

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було. У цьому контексті Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації.

Про це Боррель сказав після відеоконференції глав МЗС країн ЄС. Він наголосив, що на зустріч всі міністри одностайно висловилися за повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Важливо Зараз вже не 2014, – Кулеба запевняє у готовності України до агресії Росії

Також глава дипломатії ЄС заявив, що російське нарощування військових сил дуже турбує Євросоюз.

Понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було,

– зазначив Боррель.

Він наголосив, що ЄС збільшує дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності. Водночас Боррель зауважив, що Євросоюз чекає від України стійкого прогресу в реформах.

Додамо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення її військ до українського кордону. Раніше депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що санкції ЄС проти Росії є неминучими.

Ескалація на Донбасі: головне

Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів України. За даними української розвідки, до 20 квітня країна-агресор стягне до нашого кордону 110 тисяч військових.

Водночас війська Росії зафіксували в окупованому Криму та навіть у Придністров'ї. А у середині квітня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки, які були розміщені на Донбасі з порушенням.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу