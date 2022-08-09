Піонтковський припустив, що є найбільшим жахом для путіна
росія розцінює Вірменію як своєрідну "зону власного регіонального впливу". Тому путін завжди розраховував перетворити прем'єра Ніколу Пашиняна на "маріонетку".
Із цим же політиком пов'язана і власна ненависть та страх кремлівського диктатора. Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.
До речі Справи у путіна дуже погані, – Піонтковський назвав 2 цілі кремля
Як він зазначив, у путіна є особистісна ненависть до Пашиняна.
За що? За прецедент. Людина прийшла до влади з вулиці. Це нестерпний прецедент для путіна. Це ставить під загрозу...Це найстрашніший його жах, що народне обурення може привести людину з вулиці до влади.
Він додав, що те ж саме було і з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.
росія "злила" Вірменію, – Фейгін
російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу зазначав, що Азербайджан може звільнити територію Нагірного Карабаху від Вірменії, москва не буде втручатись у цей конфлікт. Він вважає, що росія вже давно "злила" Вірменію.
І додав, що головним союзником у цьому регіоні для москви є Анкара, а не Єреван. Він узагалі не цікавий, адже Єреван немає чого дати москві.
Повністю стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо
- У Нагірному Карабасі розпочались активні військові дії. Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції в регіоні.
- Міністерство оборони Азербайджану заявило, що війська Азербайджану захопили стратегічну висоту в Нагірному Карабасі. Мова про гору Буздух.
- Консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що росія зараз не зацікавлена в загостренні конфлікту в цьому регіоні. Тобто, вона поступово втрачає позиції там, де її вважали потужною силою.