Найближчі 1 – 2 місяці спостерігатимемо за дуже цікавими процесами, – радник мера Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі точилась запекла внутрішньополітична боротьба між окупантами та колаборантами. Однак Москві це не дуже подобається, тому там вирішили "навести порядок".

Про це 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі тривала боротьба, аби поділити між собою сфери впливу.

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Окупанти та колаборанти гризуться за владу

Зокрема Андрющенко зазначив, що протистояли депутат з держдуми Росії, який курує ситуацію в захопленому Маріуполі, та колаборант, який очолює тимчасово окуповані території Донецької області. Радник додав, що такі чвари відбуваються постійно на всіх окупованих Росією українських територіях.

Як він зазначив, судячи з теперішніх процесів, у протистоянні переміг колаборант, який очолює квазіреспубліку на окупованій Донеччині. Однак Андрющенко зауважив, що перемогу той отримав дуже цікаво – найімовірніше, хтось просто вирішив поставити крапку й абсолютно централізувати цей процес.

Зараз наводитимуть порядок. Найближчі 1 – 2 місяці спостерігатимемо за дуже цікавими процесами: як зникатимуть наші колаборанти, за прикладами, "Гіві", "Мотороли" та Захарченка,

– заявив Андрющенко.

Жахливий сценарій для Маріуполя

Радник наголосив, що наша сторона дуже сподіватиметься на це, адже ворог виконуватиме нашу ж роботу. Однак для жителів Маріуполя ситуація кращою не стане.

Маріуполь контролюватимуть за значно гіршим сценарієм, аніж, до прикладу, тимчасово окуповану Херсонщину чи Мелітополь,

– підкреслив Андрющенко.

Він зазначив, що в місто не вводитимуть великий каральний корпус, до прикладу, росгвардію. Однак проводитимуть маргіналізацію населення шляхом підтримання виникнення моноформувань.

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За словами Андрющенка, саме малий каральний корпус контролюватиме ватажків таких незаконних формувань.Своєю чергою ці банди будуть слідкувати за іншими, аби ніде не виникало бунтів.

"Для Маріуполя це, мабуть, найгірший сценарій, який може бути. Саме тому ми постійно кажемо нашим людям, аби якнайшвидше вибиралися з міста, оскільки краще не буде в будь-якому разі", – наголосив радник.

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