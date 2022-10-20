Найближчим часом буде ефективна протидія, – Веніславський про захист України від ракет і дронів

Дрони-камікадзе іранського виробництва створюють чимало клопотів для нашої системи ППО. В Україні роблять все можливе та неможливе, навички та методики щодо збивання іранських дронів-камікадзе постійно змінюються та удосконалюються.

Про це 24 каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він також зазначив, що головна проблема цих дронів не в тому, що наші сили ППО не можуть їх збити абощо – самі ракети ППО дорожчі за дрон, який збивають.

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За словами Веніславського, потрібно шукати дешеві та ефективні засоби для їх враження, над цим вже працюють усі уповноважені.

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"Але, на мою думку, найближчим часом у нас буде ефективна протидія цим "летючим мопедам", як їх називають", – каже він.

Одна із проблем, яку ми також зараз вирішуємо – оперативність виявлення цих дронів, тому що ці об’єкти летять на наднизьких висотах. Але ми це вже врахували, зараз в країні вже є засоби, які дозволяють це робити,

– резюмує Федір Веніславський.

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