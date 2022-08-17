Найближчим часом будуть дуже гострі події по всьому фронту, – українська розвідка

В Україні продовжуються бойові дії. Наші ЗСУ наносять точні та стрімкі удари по ворогу.

В розвідці кажуть, що все тільки починається. Найближчим часом мають бути дуже гострі події по всьому фронту. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, інформує 24 канал.

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Тривають активні бої. Про відступ ворога і про те, що росія відведе свої війська вони наразі казати не готові. Але Україна буде звільняти всі свої території. Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті,

– сказав він.

За словами, Юсова мовиться не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День Незалежності. Хоча він і визнав, що цей факт треба враховувати.

Розвідка попереджала давно

Розвідник також зауважив, що відомство давно попереджало, що саме серпень і вересень будуть дуже важливими місяцями й періодами для подальшого розвитку бойових дій в Україні.

Мова може йти про заяву керівника ГУР Кирила Буданова, яку він робив раніше. Буданов дійсно запевняв, що серпень буде гарячим. Можливо, навіть настане переломний момент у цій війні.

Як ЗСУ нищать окупантів і чи є загроза на День Незалежності

У Нацгвардії розповідали, що головною загрозою у День Незалежності є нанесення авіаційних та ракетних ударів. Але українські захисники працюють над тим, щоб забезпечити спокій нашого населення. Державні свята завжди потребують особливої уваги.

Тим часом війна триває, а ворог не покидає своїх намірів наступати й захопити всю Україну. Та ЗСУ дають гідну відсіч і руйнують ці плани. Генштаб у ранковому зведенні за 17 серпня повідомив, що українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників на Півдні та змусили ворога тікати.

Також за добу 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку показали блискучий результат. Знищили вертоліт росіян Ка-52 та три БпЛА. Вони завдали близько 10 ударів по позиціях ворога.

Як можуть розвиватись події на Півдні: дивіться відео