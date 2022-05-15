Найближчими днями спробуємо вийти на український кордон на Харківщині, – Денисенко

Українським героям вдалося піти у контрнаступ на багатьох напрямках. Наші мужні воїни роблять усе можливе та неможливе, щоб вигнати росіян з України.

Російські окупанти після перегрупування сил визначали Харківський напрямок як один із пріоритетних для наступу. Відважним воїнам ЗСУ вдалося не лише зупинити просування ворога, а й перейти у контрнаступ.

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ЗСУ намагаються вигнати росіян до кордону

Як розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко, українські герої роблять усе, щоб на Харківщині ворог не просто відступив, а покинув Україну. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Як розповів Денисенко, контрнаступ ЗСУ на північному сході Харківщини проходить дуже успішно.

Ми вже недалеко від кордону, і будемо сподіватися, що найближчими днями вийдемо на український кордон. Хоча росіяни підірвали три мости, що може дещо сповільнити наш контрнаступ, – сказав радник міністра МВС.

Що ж стосується Ізюмського напрямку на півдні області, то там росіяни продовжують концентрувати свої сили та готуватися до ще одного удару в напрямку Слов'янська та Краматорська. Уся діяльність ворога не дає результатів, але на цьому напрямку в них ще є достатня кількість живої сили та техніки для нанесення ще одного удару.

Війна Росії проти України: головне про останні події

Американські гаубиці 155-го калібру вже прибули в Україну. Велика їх частина вже на передовій та бере участь у боях проти російських окупантів.

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення та чинити перепони для евакуації цивільних із зони бойових дій. Рашисти обстріляли евакуаційне авто поліцейських, яке прямувало із Сєвєродонецька. На щастя, діти через обстріли росіян не постраждали.

Молоді росіяни почали боятися смерті в Україні та почали робити активні кроки для того, щоб не вирушати на фронт. Впродовж останніх двох діб було зафіксовано три випадки підпалів російських військкоматів у різних регіонах.

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