Усе працює на гасові: льотчик-інструктор назвав найголовніші наслідки уражень російських НПЗ

Україна знайшла одну з больових точок Росії – нафтопереробні заводи. Однак удари безпілотниками по цих об'єктах непокоять союзників, тому вони радять українським спецслужбам зосередитися на ураженні інших цілей.

Водночас очільник МЗС України Дмитро Кулеба поставив партнерам ультиматум, мовляв, якщо союзники не дадуть Patriot, то наші військові далі битимуть по НПЗ. У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив ризики таких заяв та назвав найголовніші наслідки ударів по ворожих НПЗ.

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Треба продовжувати

На думку Світана, у жодному разі не можна припиняти наші бойові дії на території країни-агресора в обмін на обіцянки чи домовленості з партнерами. Україна здатна знищити всі російські НПЗ, а після цього може розпочатися нещадний внутрішній російський бунт.

Над цим потрібно однозначно працювати,

– зауважив військовий експерт.

Нафтопереробні заводи виготовляють дизель й авіаційний гас. Тож, щоб посадити російську авіацію необхідно знищити НПЗ, які виготовляють авіаційний газ, та бази, на яких його зберігають.

Не тільки авіація літати не буде, а частина ракет, адже частина з них також літає на авіаційному гасі,

– мовив Світан.

Крім того, знищення НПЗ позбавить військову економіку Росії зовнішнього виторгу. Тому це не можна зав'язувати на передачі ППО.

"Такий ультиматум має зворотний бік. Адже виходить, якщо союзники передадуть Україні ЗРК, то ми не зможемо бити по НПЗ? Нам треба продовжувати бити по російських НПЗ, попри те, отримаємо ми Patrio чи ні", – додав полковник запасу ЗСУ.

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