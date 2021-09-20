Наєв пояснив причини загострення на Донбасі

Командувач Об'єднаних сил розповів, чому проросійські бойовики систематично порушують "тишу" на Донбасі. Так, провокації окупанти здійснюють одразу з трьох причин.

Росія провокує ЗСУ

Основна мета провокацій – демонстрація сили, безкарності та зухвалості. Про це Сергій Наєв заявив у інтерв'ю.

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Зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування Операції Об'єднаних сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку,

– наголосив генерал-лейтенант.

Він додав, що особливу увагу ворог приділяє викривленню реальної ситуації. Фейки поширюють у ЗМІ. У них окупанти звинувачують вище військово-політичне керівництва України у штучному загостренні ситуації на Донбасі.

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