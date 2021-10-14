Найімовірніше, на полях "нормандії", – дипломат про зустріч Зеленського і Путіна

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися у межах нормандського формату. Розмова українського лідера з президентом країни-агресорки найімовірніше відбудеться за умови проведення саміту.

Дипломат Олександр Левченко зауважив, що зустріч у межах нормандського формату було б найдоречнішою. Усе через зрозуміліший порядок денний.

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Левченко нагадав, що нормандський формат присвяченний питанню Донбасу. Тим часом Путін заявляє, що не хотів би говорити про окупований Крим.

А враховуючи, що порядок денний "нормандії" присвячений Донбасу – ок, значить, щодо Донбасу. Тут також маса невирішених питань, які вимагають політичного втручання,

– заявив дипломат.

За словами Левченка, зустріч Зеленського та Путіна найімовірніше відбудеться за умови проведення самого саміту. Усе тому, що без цієї двосторонньої зустрічі саміт не буде завершено.

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