Найкраще від Xiaomi: ТОП-3 найпотужніші смартфони

Смартфони виробництва Xiaomi приваблюють в першу чергу бюджетністю. Однак, в модельному ряді цієї компанії є дорогі і потужні пристрої.

Видання prostotech.com вибрало 3 найпотужніші смартфони, що виробила компанія Xiaomi.

Mi Mix 2S

Mi Mix 2S

На думку журналістів, це найпотужніший смартфон, що виробили китайці. У цьому ґаджеті увагу привертає дизайн – безрамковий дисплей з діагоналлю 5.99 дюймів, і дозволом 2160x1080 і формфактором 18 на 9.

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Окрім того, смартфон працює на потужному 8-ядерному процесорі Snapdragon 845, також має нове графічне ядро ​​Adreno 630.

Mi6

Mi6

Другу сходинку рейтингу віддали нинішньому флагману Mi6. Він має IPS екран з діагоналлю 5.15 дюймів та стандартний Full HD дозвіл.

Смартфон працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 835 і графічну чіпі Adreno 540, тож він підходить для любителів ігор.

Особливістю телефону є камера на 12/12 мегапікселів, тож фото виходять дуже хорошої якості.

Mi Note 2

Mi Note 2

Трійку потужних смартфонів від Xiaomi замикає безрамковий Mi Note 2. Смартфон має великий дисплей з діагоналлю 5.7 дюймів і Full HD дозволом.

Телефон оснащений продуктивним 4-ядерним процесором Snapdragon і має частоту до 2350 МГц. Також смартфон має вбудований відеочіп Adreno 530.