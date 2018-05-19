Найкраще від Xiaomi: ТОП-3 найпотужніші смартфони
Смартфони виробництва Xiaomi приваблюють в першу чергу бюджетністю. Однак, в модельному ряді цієї компанії є дорогі і потужні пристрої.
Видання prostotech.com вибрало 3 найпотужніші смартфони, що виробила компанія Xiaomi.
Mi Mix 2S
Mi Mix 2S
На думку журналістів, це найпотужніший смартфон, що виробили китайці. У цьому ґаджеті увагу привертає дизайн – безрамковий дисплей з діагоналлю 5.99 дюймів, і дозволом 2160x1080 і формфактором 18 на 9.
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Окрім того, смартфон працює на потужному 8-ядерному процесорі Snapdragon 845, також має нове графічне ядро Adreno 630.
Mi6
Mi6
Другу сходинку рейтингу віддали нинішньому флагману Mi6. Він має IPS екран з діагоналлю 5.15 дюймів та стандартний Full HD дозвіл.
Смартфон працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 835 і графічну чіпі Adreno 540, тож він підходить для любителів ігор.
Особливістю телефону є камера на 12/12 мегапікселів, тож фото виходять дуже хорошої якості.
Mi Note 2
Mi Note 2
Трійку потужних смартфонів від Xiaomi замикає безрамковий Mi Note 2. Смартфон має великий дисплей з діагоналлю 5.7 дюймів і Full HD дозволом.
Телефон оснащений продуктивним 4-ядерним процесором Snapdragon і має частоту до 2350 МГц. Також смартфон має вбудований відеочіп Adreno 530.