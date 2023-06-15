Це вже було не раз: вагнерівці періодично здають позиції Міноборони Росії

Всередині російської армії все більше розгораються внутрішні конфлікти. Внаслідок цього найманці Євгєнія Пригожина нерідко "зливають" своїх союзників із російської регулярної армії.

Зараз конфлікт між приватними військовими компаніями та Міноборони Росії суттєво загострився. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Що відбувається всередині російського війська

Андрій Крамаров пояснив, що відсутність внутрішньої єдності у росіян стає причиною того, що вони готові завдати шкоди один одному та навіть "зливати" координати свого противника українській розвідці.

Цей сценарій абсолютно реальний – із кадирівцями російська регулярна армія так робила і не раз,

– додав він.

Російські військові робили це для того, щоб підставити кадирівців та врятувати себе. Також доволі показовим ж випадок, коли командир зібрав особовий склад чисельністю близько 200 осіб, виголошував декілька годин промову й після чого відправив їх на вірну смерть. Допомогла у цьому українська розвідка, яка відпрацювала по окупантах у прифронтовій зоні.

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Істинне обличчя росіян

Андрій Крамаров повідомив, що для української сторони такі випадки є показовими та грають нам на руку. Також це демонструє, що у Росії немає єдності ні на якому рівні.

Ви ж союзники фактично, які воюють на одному боці, і ви дозволяєте собі зливати один одного? Для ЗСУ, звичайно, це є нонсенсом, а для них – нормально,

– наголосив він.

На його думку, армія – це дзеркало суспільства, тож героїзм ЗСУ ще раз показує незламність та відданість українського народу.

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